Пн, 16.03.2020
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В Литве подтверждены еще 2 случая коронавируса, общее число заболевших - 14

ФОТО: EPA/Scanpix

В ночь с субботы на воскресенье в Литве подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции, таким образом, общее число выросло до 14, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

Один зараженный вернулся домой из Испании, другой - из Германии. Оба изолированы и находятся на лечении в вильнюсской клинике Сантарос.

"В Литве на данный момент подтверждено 14 случаев Covid-19. Все они привозные. Первая пациентка уже выздоровела и отпущена домой", - говорится в сообщении министерства.

В понедельник по всей Литве введен карантин. За редкими исключениями иностранцам запрещен въезд в Литву, закрываются непродуктовые магазины, не работают школы, детские сады, университеты.

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