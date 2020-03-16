В Литве подтверждены еще 2 случая коронавируса, общее число заболевших - 14

Один зараженный вернулся домой из Испании, другой - из Германии. Оба изолированы и находятся на лечении в вильнюсской клинике Сантарос.

"В Литве на данный момент подтверждено 14 случаев Covid-19. Все они привозные. Первая пациентка уже выздоровела и отпущена домой", - говорится в сообщении министерства.