В Литве подтверждены еще 2 случая коронавируса, общее число заболевших - 14

В ночь с субботы на воскресенье в Литве подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции, таким образом, общее число выросло до 14, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
Один зараженный вернулся домой из Испании, другой - из Германии. Оба изолированы и находятся на лечении в вильнюсской клинике Сантарос.
"В Литве на данный момент подтверждено 14 случаев Covid-19. Все они привозные. Первая пациентка уже выздоровела и отпущена домой", - говорится в сообщении министерства.
В понедельник по всей Литве введен карантин. За редкими исключениями иностранцам запрещен въезд в Литву, закрываются непродуктовые магазины, не работают школы, детские сады, университеты.