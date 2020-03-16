На Центральном рынке в Риге раз в час будут проводиться уборка и дезинфекция

По словам представителя компании Дайги Зирапе, у всех входов в павильоны доступны средства для дезинфекции рук, а также информационные материалы с рекомендациями о том, как защитить себя от заражения и действовать ответственно по отношению к окружающим.

Также принято решение отменить экскурсии и дегустации на территории рынка. Всем арендаторам, работающим на рынке, предписано работать в перчатках, дезинфицировать поверхности и избегать длительного контакта с людьми.

Временно отменено проведение пасхальной ярмарки, которая должна была состояться 10 апреля.

Как сообщалось, на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению в субботу было принято решение на время объявленного в стране чрезвычайного положения запретить все публичные праздничные, мемориальные, развлекательные, культурные и спортивные мероприятия (в том числе в ночных клубах и на дискотеках), независимо от числа участников. Запрещены также собрания, шествия, пикеты и религиозные действа.

Правительство также постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий.