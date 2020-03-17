Открытое письмо Латвийской рекламной ассоциации, Ассоциации издателей прессы и вещательных организаций

Как отмечают Латвийская рекламная ассоциация вместе с Организацией издателей прессы и вещательных организаций, СМИ делают все, что поддержать правительство в мерах, направленных на ограничение негативных последствий коронавируса Covid-19.

При этом кризисная ситуация нанесла серьезный удар по рекламной отрасли в Латвии, которая тесно связана со СМИ. Как пояснили организации, уже можно говорить о драматическом снижении рекламной прибыли — главного источника доходов СМИ.

С момента объявления в Латвии режима чрезвычайной ситуации 12 марта наблюдается лавинообразная отмена рекламных кампаний. Эта тенденция будет продолжаться, что грозит крахом медийной индустрии.

"Система СМИ очень хрупка и необратима, поэтому следует искать решения, как обеспечить функционирование медийных каналов — от работы редакций до доставки изданий и обеспечении вещания", — подчеркнули организации отрасли.

Учитывая резкий рост аудитории СМИ и их незаменимую роль в нынешней кризисной ситуации, ассоциации призывают правительство и самоуправления не допустить краха медийной системы и поддержать ее в кризисной ситуации.