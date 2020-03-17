Вт, 17.03.2020
Недавно я познакомилась с людьми, которые однажды поняли, что больше не в силах контролировать свое употребление алкоголя. Теперь алкоголь контролирует их. Виктория Пушкеле, журналист TVNET
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Открытое письмо Латвийской рекламной ассоциации, Ассоциации издателей прессы и вещательных организаций

Иллюстративное фото

ФОТО: Andrys Stienstra / Pixabay

Медийные и рекламные организации встревожены возможным крахом отрасли и призывают правительство к незамедлительным действиям по спасению ситуации. 

Как отмечают Латвийская рекламная ассоциация вместе с Организацией издателей прессы и вещательных организаций, СМИ делают все, что поддержать правительство в мерах, направленных на ограничение негативных последствий коронавируса Covid-19. 

При этом кризисная ситуация нанесла серьезный удар по рекламной отрасли в Латвии, которая тесно связана со СМИ. Как пояснили организации, уже можно говорить о драматическом снижении рекламной прибыли — главного источника доходов СМИ.

С момента объявления в Латвии режима чрезвычайной ситуации 12 марта наблюдается лавинообразная отмена рекламных кампаний. Эта тенденция будет продолжаться, что грозит крахом медийной индустрии.

"Система СМИ очень хрупка и необратима, поэтому следует искать решения, как обеспечить функционирование медийных каналов — от работы редакций до доставки изданий и обеспечении вещания", — подчеркнули организации отрасли.

Учитывая резкий рост аудитории СМИ и их незаменимую роль в нынешней кризисной ситуации, ассоциации призывают правительство и самоуправления не допустить краха медийной системы и поддержать ее в кризисной ситуации. 

Среди предложений представителей отрасли —  осуществлять информационные кампании государственного и муниципального значения, не отменять уже запланированные кампании, включая политическую и социальную рекламу, а также предоставить отрасли налоговые послабления и пересмотреть различные ограничения, введенные ранее. По мнению представителей отрасли, это помогло бы СМИ и рекламным агентствам пережить критическую ситуацию.

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