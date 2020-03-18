В Тукумсе вернувшийся из Норвегии дедушка вместо карантина повел внука в пиццерию

Встревоженная жительница Тукумса стала звонить в полицию в страхе за безопасность и здоровье свое ребенка.

Как сообщает передача, женщина обнаружила, что ее 11-летнего сына нет там, где он должен быть, и попросила стражей порядка помочь доставить ребенка домой. Была получена информация, что ее муж ушел вместе с ребенком и дедушкой, который всего четыре дня назад вернулся из Норвегии.

Норвегия по-прежнему находится в зоне угрозы распространения вируса, поэтому дедушке ребенка было необходимо оставаться дома и изолироваться от общества на 14 дней.

Да и отцу ребенка стоило понять, что в тесном контакте с потенциально заболевшим пенсионером никому находиться не нужно, сообщает передача.

Degpunktā отмечает, что они пошли в одну из пиццерий Юрмалы, однако стражи порядка связались с юрмальскими коллегами, которые указали, что мероприятия по безопасности соблюдать необходимо. Позднее ребенок вернулся домой живым и здоровым.

Несоблюдение домашнего карантина - нарушение закона об эпидемиологической безопасности, за что полагается административный штраф.