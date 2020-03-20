Пт, 20.03.2020
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В Риге закроют несколько маршрутов общественного транспорта
И уменьшат частоту движения

Салон трамвая

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Пассажиров из-за режима чрезвычайной ситуации стало меньше. Поэтому с 21 марта в Риге будут введены существенные ограничения в движении и расписании общественного транспорта - трамваев, троллейбусов и автобусов. Также будут закрыты ночные маршруты движения, сообщили RUS.TVNET в Рижской думе. 

Автобусы, троллейбусы, трамваи

С утра 21.03.2020:

  • закрыты маршруты автобусов 4z, 35, 59 и маршрут 9-го трамвая;
  • закрыты маршруты автобусов 52, 57 и маршрут 13-го троллейбуса по субботам, воскресеньям и в праздничные дни;
  • движение автобусов 5, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 43, 51, 52 и 11-го троллейбуса в рабочие дни будет организовываться по расписанию выходных дней;
  • внесены изменения в расписание движения по рабочим дням автобусов 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 23, 25, 36, 37, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 57, троллейбусов 1 и 13, а также 2-го трамвая;
  • внесены изменения в расписание движения по рабочим и выходным дням автобусов 2, 3, 12, 22, 24, 48, троллейбусов  3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, трамваев 1, 5, 7, 10, 11;
  • внесены изменения в расписание движения по выходным дням автобусов 11, 13, 16, 22, 32, 58.

Также на всех маршрутах, которые обслуживает  Rīgas satiksme, будут закрыты рейсы, время отправления которых с конечной остановки позже 23:30.

Пассажиры, которые приобрели месячные билеты на закрытые маршруты, смогут использовать их на параллельных маршрутах Rīgas satiksme - в автобусах, троллейбусах и трамваях, не регистрируя поездку.

Ночное сообщение, минибусы и экспресс-бусы

С  00:00 21.03.2020:

  • закрыты все маршруты ночного сообщения: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N10.

С утра 21.03.2020:

  • закрыты маршруты экспресс-бусов Nr. 322, 341, 344;
  • в субботу, воскресенье и в праздничные дни закрыты маршруты минибусов и экспресс-бусов  203, 204, 209, 214, 224, 233, 263, 271, 300, 316, 336, 337, 338, 344, 346, 370;
  • на маршрутах минибусов 214, 316, 338, 346 в рабочие дни движение будет организовываться по расписанию выходного дня;
  • на маршрутах минибусов 224, 233, 336, 370 в рабочие дни движение будет организовываться по расписанию воскресенья;
  • на маршруте минибуса 271 в рабочие дни движение будет организовываться по расписанию субботы;
  • на маршруте экспресс-буса 300 в рабочие дни движение будет организовываться по расписанию воскресенья, не будут выполняться рейсы после 23:00.

Упомянутые изменения основываются на изменении потока пассажиров в стране.

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