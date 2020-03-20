В Риге закроют несколько маршрутов общественного транспорта

Пассажиров из-за режима чрезвычайной ситуации стало меньше. Поэтому с 21 марта в Риге будут введены существенные ограничения в движении и расписании общественного транспорта - трамваев, троллейбусов и автобусов. Также будут закрыты ночные маршруты движения, сообщили RUS.TVNET в Рижской думе.