В Риге закроют несколько маршрутов общественного транспорта
Пассажиров из-за режима чрезвычайной ситуации стало меньше. Поэтому с 21 марта в Риге будут введены существенные ограничения в движении и расписании общественного транспорта - трамваев, троллейбусов и автобусов. Также будут закрыты ночные маршруты движения, сообщили RUS.TVNET в Рижской думе.
Автобусы, троллейбусы, трамваи
С утра 21.03.2020:
- закрыты маршруты автобусов 4z, 35, 59 и маршрут 9-го трамвая;
- закрыты маршруты автобусов 52, 57 и маршрут 13-го троллейбуса по субботам, воскресеньям и в праздничные дни;
- движение автобусов 5, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 43, 51, 52 и 11-го троллейбуса в рабочие дни будет организовываться по расписанию выходных дней;
- внесены изменения в расписание движения по рабочим дням автобусов 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 23, 25, 36, 37, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 57, троллейбусов 1 и 13, а также 2-го трамвая;
- внесены изменения в расписание движения по рабочим и выходным дням автобусов 2, 3, 12, 22, 24, 48, троллейбусов 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, трамваев 1, 5, 7, 10, 11;
- внесены изменения в расписание движения по выходным дням автобусов 11, 13, 16, 22, 32, 58.
Также на всех маршрутах, которые обслуживает Rīgas satiksme, будут закрыты рейсы, время отправления которых с конечной остановки позже 23:30.
Пассажиры, которые приобрели месячные билеты на закрытые маршруты, смогут использовать их на параллельных маршрутах Rīgas satiksme - в автобусах, троллейбусах и трамваях, не регистрируя поездку.
Ночное сообщение, минибусы и экспресс-бусы
С 00:00 21.03.2020:
- закрыты все маршруты ночного сообщения: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N10.
С утра 21.03.2020:
- закрыты маршруты экспресс-бусов Nr. 322, 341, 344;
- в субботу, воскресенье и в праздничные дни закрыты маршруты минибусов и экспресс-бусов 203, 204, 209, 214, 224, 233, 263, 271, 300, 316, 336, 337, 338, 344, 346, 370;
- на маршрутах минибусов 214, 316, 338, 346 в рабочие дни движение будет организовываться по расписанию выходного дня;
- на маршрутах минибусов 224, 233, 336, 370 в рабочие дни движение будет организовываться по расписанию воскресенья;
- на маршруте минибуса 271 в рабочие дни движение будет организовываться по расписанию субботы;
- на маршруте экспресс-буса 300 в рабочие дни движение будет организовываться по расписанию воскресенья, не будут выполняться рейсы после 23:00.
Упомянутые изменения основываются на изменении потока пассажиров в стране.