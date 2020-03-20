Карантин: сверху ты менеджер в блузочке, а вот под столом - уже игривая киса

Ну, а уже ко вторнику наш офис опустел — почти все сотрудники были переведены на работу из дома, так что теперь наши операторы могут одновременно и на звонки отвечать, и картошечку вилочкой со сковородки наворачивать.

Последними офис покинули работники, у которых есть дети-школьники. Они долго просили остаться, кто-то даже плакал, но здоровье превыше всего. Правда, тут встает вопрос, что будет с их психическим здоровьем после стольких недель, проведенных с любимыми детьми.

Конечно, Balticom всем сотрудникам выслал рекомендации по работе из дома — например, надевать ту же одежду, в которой ходишь на работу. Но вот мы почему-то уверены, что такого удара по дресс-коду в истории нашей компании еще не было — это сверху ты менеджер в блузочке на случай видеозвонка от начальства, а вот под столом ты уже игривая киса в леопардовых лосинках с растянутыми коленочками.

Мы тут заметили, что во всем этом безобразии можно найти и положительные моменты! Например, в Резекненской больнице стали заканчиваться запасы защитных масок для персонала. В итоге больница наладила свое собственное производство. Здорово же! Значит, школьные уроки домоводства не прошли даром. Такими темпами можно и химию вспомнить — лекарства начать смешивать.

"Так-с, возьмем вчерашние макарошки, немного лыжной мази, еще тертой морковочки туда... хм, будите деда Игоря, будем тестировать, как действует при контакте с алкоголем!".

Мы одного не понимаем, учитывая, что все сидят дома — где звонки от всяких мутных инвестиционных платформ? Где предложения выгодно вложиться в гречку и поиграть на рынке ценных туалетных бумаг? А для свидетелей Иеговых и консультантов Орифлейм карантин — это вообще золотая жила! "У вас найдется 5 минут, чтобы поговорить о спасители нашем — бронзаторе? Ну же, откройте свои сердца и косметички!".

Ну а мы, отдел маркетинга и трудолюбия Balticom, тоже сидим по домам — присылаем друг другу фоточки домашнего дресс-кода и сериальчики смотрим. Ой, работаем! РАБОТАЕМ! Маркетинг-план утверждаем, бюджеты соотносим, в смысле Хосэ брат Розалинды?!

Кстати, наша команда разделилась на пессимистов и оптимистов — первые утверждают, что после карантина нас ждет всплеск разводов, а вторые уверены в небывалом росте рождаемости! А вы как думаете?