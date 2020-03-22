Жителей Эстонии призвали пройти онлайн-тест на коронавирус. Есть версия на русском

Портал Rus.Postimees напомнил, что на прошлой неделе прошел хакатон, который организовали Garage48 и Accelerate Estonia, целью которого было разработать решение, которое поможет Эстонии выйти из коронакризиса и создать конкурентные преимущества в посткризисное время.

На хакатоне был разработан сайт на трех языках для самооценивания www.koroonatest.ee, который дает рекомендации, как в нынешней чрезвычайной ситуации себя вести.

Коронатест создала команда Montonio Finance в сотрудничестве с добровольцами и экспертами Департамента здоровья и Министерства социальных дел.

"В сложившейся ситуации медработники должны сосредоточиться на предоставлении качественных медицинских услуг и экономии сил, поскольку мы не знаем, как долго продлится кризис. Поэтому мы решили упростить их работу и создать решение, которое дает рекомендации, что делать в нынешней чрезвычайной ситуации", - сказал сооснователь Montonio Finance Кристофер Турмен.

"Понятно, что люди обеспокоены, поскольку существует огромное количество информации о распространении коронавируса и она быстро меняется. Кроме того, распространяется много дезинформации, которая вводит людей в заблуждение или создает дополнительную панику. Таким образом, телефоны работников здравоохранения загружены звонками, во время которых просят дополнительной информации и ответов на возникшие вопросы", - добавил Турмен.

Менее чем за сутки онлайн-тест на коронавирус прошли более 10 000 человек.