"Люди еще пять раз подумают". Банки об ожидаемом падении цен на недвижимость

Прогнозируемая из-за коронавируса экономическая рецессия, на которую повлияет рост безработицы, снижение доходов населения и осторожность в тратах, уже сейчас притормозила ипотечное кредитование во всех крупных банках, работающих в Латвии. Беспокоясь о своей платежеспособности, люди стали отказываться от больших покупок, сообщает программа.

"Последний кризис многому научил людей в финансовых вопросах. В нынешней ситуации спрос на новые сделки уже сократился на 30-40%. Люди пять раз подумают, действительно ли им так нужна новая машина или дом", — рассказал телеканалу член правления банка SEB Арнис Шкапарс.

Вместе с тем представитель банка Luminor Нормунд Рудзитис заявил передаче, что рынок все же продолжает функционировать.

"Клиенты довольно осторожны сейчас. Мы видим, что спрос на новые кредиты уже сократился, но нельзя сказать, что рынок в целом остановился. Клиенты намного продуманнее оценивают свои финансовые возможности", — указал Рудзитис.

Об этом же телеканалу рассказал и член правления банка Citadele Владислав Миронов.

"В последние недели сами клиенты изменили свое мнение о недвижимости. [...] Очень многие клиенты уже отказались от покупки недвижимости. Хотят подождать и понять, что будет дальше", — рассказал Миронов.

По мнению представителя банка Swedbank Яниса Кропса, с уменьшением спроса на ипотечные кредиты можно ожидать и падения цен на недвижимость.

"Клиенты уже сами стали реже подавать заявки, очевидно, дважды подумав, действительно ли им это необходимо. Это скажется на стоимости жилья. Скорее всего, цены затормозятся", — сказал Кропс.