Агентство: предприятия еврозоны переживают крах

Первоначальные данные фирмы указывают на падение индекса деловой активности (PMI) в марте до 31,4 пункта. Речь идет о крахе, который достигает времен глобального финансового кризиса.

Результат ниже 50 пунктов указывает на ухудшение ситуации. В феврале индекс колебался пределах 51,6 пунктов.

Новые показатели оказались самыми низкими с 1998 года, когда IHS Markit начал составлять индекс.