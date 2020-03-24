Агентство: предприятия еврозоны переживают крах

Первоначальные данные фирмы указывают на падение индекса деловой активности (PMI) в марте до 31,4 пункта. Речь идет о крахе, который достигает времен глобального финансового кризиса.
Результат ниже 50 пунктов указывает на ухудшение ситуации. В феврале индекс колебался пределах 51,6 пунктов.
Новые показатели оказались самыми низкими с 1998 года, когда IHS Markit начал составлять индекс.
IHS Markit - английское аналитическое агенство, формирующее информационные отчеты для оценки рисков, потенциалов и перспектив для принятия значимых решений в различных бизнес-отраслях.