Вт, 24.03.2020
Я не умела радоваться. Я боялась, что кончится алкоголь. Я боялась, что если закончатся эти бутылки, сразу кончится радость. Анонимный Алкоголик

Агентство: предприятия еврозоны переживают крах

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Из-за пандемии коронавируса предприятия еврозоны в этом месяце охватил невероятный крах, приводит Rus.Postimees данные статистической фирмы IHS Markit.

Первоначальные данные фирмы указывают на падение индекса деловой активности (PMI) в марте до 31,4 пункта. Речь идет о крахе, который достигает времен глобального финансового кризиса.

Результат ниже 50 пунктов указывает на ухудшение ситуации. В феврале индекс колебался пределах 51,6 пунктов.

Новые показатели оказались самыми низкими с 1998 года, когда IHS Markit начал составлять индекс.

IHS Markit - английское аналитическое агенство, формирующее информационные отчеты для оценки рисков, потенциалов и перспектив для принятия значимых решений в различных бизнес-отраслях.

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