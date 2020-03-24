Если у вас есть вопросы по Covid-19: в Латвии введен бесплатный номер

Телефонная линия открыта, чтобы помочь населению ориентироваться в информации, связанной с распространением инфекции, и понять, в какое учреждение следует обращаться.

Вопросы будут приниматься как на латышском, так и на русском языке, но звонящий должен находиться на территории Латвии.

Те, кто находится за границей, должны звонить на круглосуточный телефон консульской помощи МИД.

Если звонящему потребуется более детальная информация, его соединят с ответственными службами. Это не касается номеров оперативных служб 110, 113 и номера 8303, по которому можно записаться на анализы.

Жителей просят проявить понимание в случае, если соединения с оператором колл-центра придется ждать. Вскоре будет открыт специальный сайт для вопросов о Covid-19 - www.covid19.gov.lv.