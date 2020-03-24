Жители Великобритании создали систему, как сообщать о свободных от коронавируса домах

В это время большинство людей опасаются прикасаться к дверным ручкам, так как неизвестно, не покрывают ли их патогены вируса. Чтобы успокоить окружающих, некоторые жители Великобритании создали необычную систему, как сообщить о ситуации с коронавирусом в квартире.
Жители Северного Йоркшира создали необычную систему сигналов светофора, которая позволяет другим узнать о ситуации с коронавирусом в квартире.
Соответственно, люди на окна домов выставляют цветные листочки, которые сигнализируют, что в доме находится заболевший, сидящий в карантине, или же все здоровы.
Если все жители дома здоровы, люди выставляют на окно зеленый бумажный лист, пишет The Sun.
Находящиеся в карантине люди выставляют желтые или оранжевые листочки. В свою очередь, если в квартире есть заболевший, то в окно выставляют красный лист.
Если же в доме несколько квартир или помещения общего пользования, соответствующие учреждения или сами владельцы проинформированы об этом и производят соответствующую дезинфекцию общих помещений.