Жители Великобритании создали систему, как сообщать о свободных от коронавируса домах

В это время большинство людей опасаются прикасаться к дверным ручкам, так как неизвестно, не покрывают ли их патогены вируса. Чтобы успокоить окружающих, некоторые жители Великобритании создали необычную систему, как сообщить о ситуации с коронавирусом в квартире.