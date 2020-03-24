Лечение Covid-19 в Житомире: пациенту приходится самому прочищать душ, бумаги в туалете нет

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Пациент больницы в Житомире рассказал о лечении вируса и карантине.

Видео: Главное | 24.03.20

Первый инфицированный коронавирусом житель Житомира по имени Вадим рассказал, как проходит его лечение.

Он находится в 1-й городской больнице Житомира. Ему приходится самому прочищать забитую канализацию в душе, туалетной бумаги в туалете нет, бумажных полотенец тоже.

Еду ему ставят на стул в предбаннике палаты, при этом ему нужно находиться за дверью, чтобы он не контактировал с работниками больницы.

На видео Вадим показал, и чем его кормят - зрелище малоприятное.

"Не болейте, не бойтесь, главное, вируса. Мы сильнее. Мы победим его", - не теряет при этом оптимизма Вадим.