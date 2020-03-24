Вт, 24.03.2020
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Лечение Covid-19 в Житомире: пациенту приходится самому прочищать душ, бумаги в туалете нет

ФОТО: скриншот видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Олимпиаду в Токио перенесли из-за коронавируса.
  • Эксперт о последствиях переноса Олимпиады.
  • Последние данные ВОЗ о числе заболевших коронавирусом в мире.
  • Почти 500 заболевших в России, Путин приехал в больницу в Москве.
  • МВФ предупреждает о рецессии в экономике, эксперты говорят, к чему готовиться.
  • Кыргызстан вводит режим ЧП и комендантский час.
  • Пациент больницы в Житомире рассказал о лечении вируса и карантине.

Видео: Главное | 24.03.20

Первый инфицированный коронавирусом житель Житомира по имени Вадим рассказал, как проходит его лечение. 

Он находится в 1-й городской больнице Житомира. Ему приходится самому прочищать забитую канализацию в душе, туалетной бумаги в туалете нет, бумажных полотенец тоже. 

Еду ему ставят на стул в предбаннике палаты, при этом ему нужно находиться за дверью, чтобы он не контактировал с работниками больницы. 

На видео Вадим показал, и чем его кормят - зрелище малоприятное.

"Не болейте, не бойтесь, главное, вируса. Мы сильнее. Мы победим его", - не теряет при этом оптимизма Вадим.

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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