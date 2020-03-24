Лечение Covid-19 в Житомире: пациенту приходится самому прочищать душ, бумаги в туалете нет

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Олимпиаду в Токио перенесли из-за коронавируса.
- Эксперт о последствиях переноса Олимпиады.
- Последние данные ВОЗ о числе заболевших коронавирусом в мире.
- Почти 500 заболевших в России, Путин приехал в больницу в Москве.
- МВФ предупреждает о рецессии в экономике, эксперты говорят, к чему готовиться.
- Кыргызстан вводит режим ЧП и комендантский час.
- Пациент больницы в Житомире рассказал о лечении вируса и карантине.
Видео: Главное | 24.03.20
Первый инфицированный коронавирусом житель Житомира по имени Вадим рассказал, как проходит его лечение.
Он находится в 1-й городской больнице Житомира. Ему приходится самому прочищать забитую канализацию в душе, туалетной бумаги в туалете нет, бумажных полотенец тоже.
Еду ему ставят на стул в предбаннике палаты, при этом ему нужно находиться за дверью, чтобы он не контактировал с работниками больницы.
На видео Вадим показал, и чем его кормят - зрелище малоприятное.
"Не болейте, не бойтесь, главное, вируса. Мы сильнее. Мы победим его", - не теряет при этом оптимизма Вадим.
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.