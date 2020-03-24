Мэр Бергамо: число умерших от Covid-19 в четыре раза выше, чем озвучено официально

В Италии число умерших от Covid-19 людей значительно больше упомянутого в официальной статистике, возможно, даже в четыре раза, уверен мэр Бергамо Джорджио Гори.
По словам Гори, в его провинции в понедельник были зарегистрированы 112 смертельных случаев, но настоящее число умерших примерно в четыре раза больше.
Он указал, что почти все скончавшиеся, которые не были включены в статистику по Covid-19, - пожилые люди, у которых была диагностирована пневмония - один из типичных симптомов Covid-19.
В ходе видеоконференции с иностранными журналистами Гори сказал, что эта "ненаучная" оценка "дает куда более репрезентативный" взгляд на трагедию, которую сейчас переживает Италия.
По данным на 24 марта, в Италии Covid-19 подтвержден у 69 175 человек, за сутки зарегистрировано 5 249 новых заболевших. В понедельник от коронавируса там скончались 743 человека, а всего - 6 820 человек.