В Риге мужчина вместо самоизоляции попался на езде с блокираторами колес

В воскресенье, 23 марта, в Риге, на улице Матиса, напротив торгового центра Bērnu pasaule при свете дня мужчина устроил на улице шум. Он хотел сесть в машину и уехать. Однако обстоятельства осложнял тот факт, что на его колеса были надеты блокировщики.

Продавщица магазина указала, что мужчина не заплатил за стоянку. Не снимая блокираторы, он сел за руль и начал движение. Спустя пару метров его остановила полиция. Оказалось, что горе-водитель проигнорировал еще один важный аспект, запрещающий ему находиться на улице.

"Во время разговора он намекал, что к нему лучше не приближаться, так как он недавно вернулся из Литвы и, по его словам, у него есть симптомы заболевания", - рассказал передаче начальник муниципальное полиции Риги Том Садовскис.

По факту несоблюдения самоизоляции полиция начала административное делопроизводство. Принимая во внимание, что во время разговора вирус мог перенестись и на стражей порядка, конкретные инспекторы на работу пока что не пойдут. Им установлена самоизоляция и простой на работе.