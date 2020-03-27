О чем руководителям организаций стоит задуматься прямо сейчас?

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Однако рано или поздно нам всем важно прийти к стадии принятия, которая несет понимание, что так, как раньше, пока не будет, и теперь необходимо здраво оценить перспективы и перестроиться.

Вот три актуальных аспекта, о которых сегодня важно задуматься любому руководителю организации, предпринимателю, коммуникатору, чтобы с минимальными потерями выйти из неожиданного кризиса.

1) Эмоциональный сериал и время лидеров мнения

Тема нового загадочного вируса, сражающего множество людей, затрагивает наши инстинкты самосохранения, поэтому привлекает огромное внимание аудитории. Как бы цинично это ни звучало, но Covid-19 – это новый сериал, за сюжетом которого люди с интересом наблюдают через новостные ресурсы и социальные сети.

Актуальные события подтверждают давно известный факт: эмоции намного более эффективно привлекают внимание и убеждают, чем факты.

Кому сейчас поверят люди и к кому прислушаются? К тем, кто сможет найти баланс между фактами и эмоциями, чтобы донести свою мысль максимально эффективно.

Как отличный пример такого баланса хочу привести экстренное послание нации Ангелы Меркель.

Новое испытание ожидает и концепцию критического мышления. Кризис – это всегда отличная почва для распространения слухов и теорий заговоров. И тут систематичная коммуникация всех организаций становится еще более важной.

2) Эластичность и стратегическая коммуникация как потенциал выживания кризиса

Когда все хорошо, истинный профессионализм рассмотреть сложно. В кризис же способность оперативно реагировать и подстраиваться становится конкурентным преимуществом.

К примеру, в ситуации, когда многие магазины попали под удар социальной изоляции, очевидным решением становится предложение онлайн-покупок с бесконтактной доставкой. Что же происходит в реальности? Недавно у меня возникла необходимость сделать подарок, и я решила найти магазин, который предложит мне онлайн-подарочную карту, которую можно использовать в онлайн-магазине.

К моему удивлению большинство магазинов все еще не перестроились и призывали меня прийти в физический магазин как для покупки карты, так и для ее использования.

Таким образом, пока одни перестраиваются, стараются получать оборотные средства через онлайн-услуги, участие в бартерных биржах или производство новых продуктов, которые сейчас наиболее актуальны, другие все ставят на паузу. Сворачивают и свою коммуникацию. Это, кстати, важный признак того, была ли коммуникация для этой организации стратегическим инструментом или модным баловством, декорацией.

Все предыдущие кризисы четко показали, что лучше всего из них выходили организации, продолжавшие активно и стратегически продуманно общаться со своей аудиторией, помогая ей решить свои проблемы и ежедневные заботы.

Более того, исследования показывают, что люди сегодня ожидают от работодателей не только интересную работу, зарплату и достойные условия труда, но и поддержку в решении важных для сотрудников социальных вопросов, интерпретацию актуальных процессов. Как видим, именно сейчас важно "включить" как внутреннюю, так и внешнюю коммуникацию на полную мощность.

3) Испытание для новых концепций

Осознанное потребление, долгосрочное мышление, разнообразие, толерантность, цифровизация процессов…

С одной стороны, мы видим, что приступы массовой паники заставили многих сметать продукты с полок магазинов, в мире появились явные признаки агрессивного отношения к китайцам, многим организациям оказалось очень сложно перейти на удаленную работу с помощью цифровых решений. Это показывает, что новые тенденции еще не успели в значительной степени укорениться в нашем сознании и быту, и страх, подстегнутый инстинктом самосохранения, быстро вытеснил их на дальний план.

С другой же стороны, похоже, что именно эти новые концепции могут помочь нам оправиться от грядущего кризиса.

Научиться жить, развлекаться и потреблять осознанно; инвестировать средства не в товары и услуги, а в опыт и эмоции, которые развивают; обогащать коллективы и круг общения людьми с разным опытом и культурным фоном; быть человечными и уметь решать сложные задачи; использовать цифровые решения, позволяющие делать бизнес-процессы более эффективными, а также ответственно мыслить о том, что будет на рынке не только завтра, но и позднее. Кризис пройдет, репутация останется.