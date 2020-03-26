Cостоятся репатриационные рейсы из Лондона, Амстердама и Стокгольма

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic сегодня совершит полет из Риги в Лондон и обратно. Из Риги самолет вылетит в 9 часов, а в Лондоне он приземлится в 9:55 по местному времени, в свою очередь из Лондона самолет airBaltic вылетит в 11:55 по местному времени, а в Риге он приземлится в 16:40.

Кроме того, airBaltic совершит полет из Риги в Амстердам и обратно. Рейс из Риги вылетит в 11 часов, а в Амстердам он прибудет в 12:25 по местному времени. В свою очередь рейс из Амстердама вылетит в 14:25, а в Ригу прибудет в 17:40.

Базирующаяся в Латвии авиакомпания SmartLynx Airlines совершит полет из Риги в Стокгольм и обратно. Репатриационный рейс из Риги вылетит в 11 часов, а в Стокгольм прибудет в 11:15 по местному времени. В свою очередь из рейс из Стокгольма вылетит в 12:15, а в Ригу прибудет в 14:25.