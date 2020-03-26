Число жертв Covid-19 в США превысило тысячу

Число подтвержденных случаев Covid-19 в США сейчас достигло 68 572, а число умерших выросло до 1033.

Причем за несколько часов до этого в среду было сообщено о 60 115 подтвержденных случаях заболевания и 827 случаях смерти.

США сейчас на третьем по числу подтвержденных случаев после Китая и Италии, но количество смертей составляет всего 1,51% от числа всех подтвержденных случаев заражения.

Истинное число случаев заболевания, вероятно, выше, и это означает, что реальная пропорция смертельных случаев еще меньше.