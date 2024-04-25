Сегодня открытие мотосезона в Риге: будет ограничено движение транспорта

Согласно информации на сайте Латвийской ассоциации мотоклубов, мотоциклисты соберутся у торгового центра Mols c 10:00 до 13:00.

В 13:00 начнется парад. Мотоциклисты проедут от торгового центра Mols по улице Краста, Южному мосту, затем по улицам Зиепниеккална, Мукусалас, Кугю, Треядибас, Даугавгривас, до аэродрома Спилвес.

С 13:45 до 16:00 на аэродроме Спилвес пройдут праздничные мероприятия.

Как сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении, на время парада мотоциклов запланированы ограничения движения.

Во время проведения парада движение транспортных средств по маршруту следования и ​​улицам, пересекающим маршрут, будет перекрыто с 13:00 до 14:00.

Государственная полиция будет регулировать или закрывать движение общественного транспорта по маршруту парада по мере необходимости.

Несколько маршрутов общественного транспорта - 10-й, 23-й и 26-й автобусы и 4-й, 19-й и 27-й троллейбусы в это же время направят в объезд, чтобы избежать улиц, по которым пройдет парад.

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