Чт, 26.03.2020
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У Rīgas satiksme потребовали перепланировать движение общественного транспорта

Троллейбус в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Руководитель временной администрации Риги поручил исполнительному директору города Юрису Радзевичу и правлению муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme немедленно обеспечить соответствующий эмидемиологической ситуации в стране график движения общественного транспорта.

Как заявил Балшевиц, соблюдение рекомендаций эпидемиологов сейчас на первом месте. 

Он распорядился позаботиться от том, чтобы рейсов общественного транспорта в столице было достаточно для того, чтобы обеспечить меньшую заполняемость салонов.

Рижская дума по-прежнему призывает людей продумывать, насколько им необходимы поездки на общественном транспорте.

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