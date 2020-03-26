У Rīgas satiksme потребовали перепланировать движение общественного транспорта

Как заявил Балшевиц, соблюдение рекомендаций эпидемиологов сейчас на первом месте.

Он распорядился позаботиться от том, чтобы рейсов общественного транспорта в столице было достаточно для того, чтобы обеспечить меньшую заполняемость салонов.