Коронавирус: ситуация в США ухудшается ежечасно, Испания обошла Китай по числу смертей

Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших превысило отметку в 1000 человек. При этом 619 человек выздоровели.

Самая высокая смертность отмечена в пяти штатах:

Нью-Йорк - 368 человек

Вашингтон - 133

Калифорния - 67

Луизиана - 65

Нью-Джерси - 62

В ночь на четверг сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов на поддержание экономики страны. Это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории.

BBC

В рамках этого пакета каждый взрослый житель США получит одноразовую помощь в размере 1200 долларов. Кроме того, небольшие компании смогут рассчитывать на дотации, позволяющие обеспечить выплату заработной платы.

Рекордный рост смертности в Испании

В Испании подтверждено 47 тысяч случае Covid-19 Getty Images

Самая сложная ситуация - на юге Европы: Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса, уступая в печальном рейтинге только Италии.

За последние сутки часа в стране умерли 738 человек - рекордное число для одного дня. Общее число умерших в Испании на данный момент составляет 3434 человека.

В Китае, по данным института Джонса Хопкинса, умерли 3291 человек, в Италии - 7503.

BBC

В испанских больницах с подтверждённым диагнозом находятся около 27 тысяч человек. Хуже всего ситуация в Мадриде, быстро растет число зараженных в Каталонии.

Драконовские меры во Франции

Власти Франции продолжают ужесточать меры по сдерживанию эпидемии. Любителям пробежек на свежем воздухе теперь нельзя удаляться от дома больше, чем на километр, и оставаться на улице дольше часа.

Сотни тысяч полицейских патрулируют улицы французских городов. Нарушителей правил карантина ждет тюрьма сроком на шесть месяцев.

Журналистам отныне требуется особое разрешение, чтобы работать на улицах городов. Раньше было достаточно предъявить удостоверение издания.

Известны случаи, когда людей штрафуют, если они находятся в машине по двое. Выходить за продуктами может только один член семьи.

Германия: больше двух не собираться

Очередь в магазин органических продуктов в Берлине: люди соблюдают дистанцию в 1,5 метра Getty Images

В Германии правила не такие жесткие. На прогулки можно выходить всей семьей, если она живет под одной крышей.

Можно также встречаться на улице с друзьями и другими родственниками, но в этом случае гулять разрешается только вдвоем и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. За этим следит полиция.

Уровень смертности от коронавируса в Германии пока один из самых низких в Европе, но вирусологи страны предупреждают, что ситуация может измениться.