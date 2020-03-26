Выросло число зараженных Covid-19 в Саласпилсском и Гаркалнском краях

76 пациентов находятся в возрастной группе от 30 до 39 лет, 53- в группе от 20-29 лет, 53 -в возрастной группе от 40 до 49 лет. В возрастной группе от 50 до 59 лет 20 инфицированных, в возрасте старше 60 лет - 24, в возрасте до 19 лет - 18 случаев Covid-19.