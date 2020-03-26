Выросло число зараженных Covid-19 в Саласпилсском и Гаркалнском краях

В прошедшие сутки немного возросло количество зараженных Covid-19 в Саласписском и Гаркалнском краях, где уровень заболеваемости составляет 1-5 человек, а теперь 6-10, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 26, 2020
Interaktīvu karti var aplūkot šeit 👉 https://t.co/5vGSDjkgLs pic.twitter.com/uCvHZtw0bx
В Риге уровень заболеваемости составляет от 101 до 250, в Юрмале - 11-20.
Covid-19 выявлен в Латвии у 244 жителей.
Протестировано 10 613 человек, в 2,3% случаев анализы дали положительный результат.
76 пациентов находятся в возрастной группе от 30 до 39 лет, 53- в группе от 20-29 лет, 53 -в возрастной группе от 40 до 49 лет. В возрастной группе от 50 до 59 лет 20 инфицированных, в возрасте старше 60 лет - 24, в возрасте до 19 лет - 18 случаев Covid-19.
Интерактивная карта доступна здесь.