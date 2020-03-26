В России вступает в силу запрет на внешнее авиасообщение

В этом выпуске:

Россия закрывает авиасообщение с 27 марта.

В Москве закрываются рестораны и торговые центры - как выживает малый бизнес.

Число жертв коронавируса в мире - достигло 22-х тысяч, по количеству смертей лидирует Италия.

США выделяют 2 триллиона доллара на поддержку экономики.

156 заболевших вирусом в Украине, МАУ приостанавливает полеты.

Жители Армении шьют маски и готовят обеды для врачей.

Видео: ГЛАВНОЕ | 26.03.20

В полночь на пятницу, 27 марта, Российская Федерация прекращает авиасообщение с заграницей. Останутся только внутренние рейсы. Для россиян, оставшихся за рубежом, будут организованы специальные репатрационные рейсы.

За теми, кто прилетел еще раньше, власти сейчас внимательно следят.

Сообщается, что за нарушение режима самоизоляции к административной ответственности привлечены уже более 500 россиян.

Помимо закрытия авиасообщения, в Москве также будут закрыты общественные места. Кто компенсирует убытки московскому бизнесу? Подробнее об этом и не только — в союжете "Настоящего времени".