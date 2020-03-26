В России вступает в силу запрет на внешнее авиасообщение

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Россия закрывает авиасообщение с 27 марта.
- В Москве закрываются рестораны и торговые центры - как выживает малый бизнес.
- Число жертв коронавируса в мире - достигло 22-х тысяч, по количеству смертей лидирует Италия.
- США выделяют 2 триллиона доллара на поддержку экономики.
- 156 заболевших вирусом в Украине, МАУ приостанавливает полеты.
- Жители Армении шьют маски и готовят обеды для врачей.
Видео: ГЛАВНОЕ | 26.03.20
В полночь на пятницу, 27 марта, Российская Федерация прекращает авиасообщение с заграницей. Останутся только внутренние рейсы. Для россиян, оставшихся за рубежом, будут организованы специальные репатрационные рейсы.
За теми, кто прилетел еще раньше, власти сейчас внимательно следят.
Сообщается, что за нарушение режима самоизоляции к административной ответственности привлечены уже более 500 россиян.
Помимо закрытия авиасообщения, в Москве также будут закрыты общественные места. Кто компенсирует убытки московскому бизнесу? Подробнее об этом и не только — в союжете "Настоящего времени".
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.