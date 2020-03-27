Минздрав: некоторые врачи боятся Covid-19 и отказываются работать

Если пациенты оказались в ситуации, когда врача нет и его никто не замещает, нужно обращаться в Национальную службу здравоохранения.

По словам Винькеле, в данный момент известно об одном враче в Резекне, который заразился Covid-19. Контактные лица заболевшего выявлены, приняты меры предосторожности, у пациентов нет оснований опасаться, что Резекненская больница может быть закрыта.

Латвийское радио сообщило. что у заболевшего врача в больнице было шесть контактных лиц, которые находятся на карантине. Сам врач лечится дома.

Анализ на Covid-19 врач сдал по своей инициативе. Он не был за границей и не встречался с выявленными больными. Для выяснения источника заражения ведется эпидемиологическое расследование.