Минздрав: некоторые врачи боятся Covid-19 и отказываются работать

Министерство здравоохранения получает сведения о семейных врачах и медиках региональных больниц, которые берут неоплачиваемый отпуск или отказываются работать из-за страха перед Covid-19, заявила в передаче Латвийского телевидения Rīta panorāma министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Если пациенты оказались в ситуации, когда врача нет и его никто не замещает, нужно обращаться в Национальную службу здравоохранения.
По словам Винькеле, в данный момент известно об одном враче в Резекне, который заразился Covid-19. Контактные лица заболевшего выявлены, приняты меры предосторожности, у пациентов нет оснований опасаться, что Резекненская больница может быть закрыта.
Латвийское радио сообщило. что у заболевшего врача в больнице было шесть контактных лиц, которые находятся на карантине. Сам врач лечится дома.
Анализ на Covid-19 врач сдал по своей инициативе. Он не был за границей и не встречался с выявленными больными. Для выяснения источника заражения ведется эпидемиологическое расследование.
Винькеле подтвердила, что правительство вскоре примет решение об ограничении собраний людей на природе. Планируется, что разрешено будет собираться двоим или в семейном кругу. Эти ограничения могут быть приняты в предстоящие выходные.