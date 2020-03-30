Франция усилила эвакуацию пациентов с Covid-19 из больниц на востоке страны

Два особо оборудованных скоростных поезда перевезли 36 пациентов из Мелузы и Нанси в больницы на западном берегу Франции, где распространение Covid-19 пока удается ограничить.

Медики в сопровождении полиции и военных провели несколько часов, устраивая пациентов в вагонах.

В свою очередь Германия направила военный самолет в Страсбург, чтобы транспортировать двух пациентов в больницу в Ульме.

Примерно 80 французских пациентов госпитализированы в Германии, Швейцарии и Люксембурге.

На прошлой недели Франция переместила десятки пациентов с востока на запад, пытаясь опередитть кризис, которые в следующие две недели станет только сильнее, предупредил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

Всего в отделениях интенсивной терапии во Франции находятся более 4600 человек, заболевших Covid-19. Чиновники беспокоятся, что скоро перестанет хватать аппаратов ИВЛ.

Во Франции во вторник были подтверждены 292 случая смерти от Covid-19, общее число умерших достигло 2606.

Однако данные об умерших обобщены только из больниц, в них не включены дома престарелых и подобные заведения.