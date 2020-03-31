Не надо к нам приезжать. Саулкрасты и другие самоуправления против гостей

Из-за огромного наплыва людей в минувшие выходные, Саулкрасты приняли срочное решение - ограничить въезд в город, закрыть парковки и запретить стоянки на улицах, где приезжие раньше оставляли машины. "Будьте ответственны, не приезжайте пока в Саулкрасты" - призвали местные власти. Гостям сейчас не рады и в других самоуправлениях.

В минувшие выходные в сторону Саулкрасты образовалась огромная пробка - машины ползли, как черепахи. Казалось, что половина Риги решила на пару часов переехать в маленький приморский городок, побережье которого было переполнено людьми - малыши строили песчаные замки, бегали собаки, пока взрослые неспешно наслаждались пикником. Небольшие магазинчики ломились от покупателей - люди, словно одурманенные теплой погодой, забыли о чрезвычайной ситуации и поведении в нашей новой реальности.

Часть людей отправились на пляжи в Курземе, которые обычно безлюдные - какого де было их удивление, когда и там было полно народу.

"Мы призываем к нам пока не ехать, и выбирать для прогулок менее традиционные места", - говорит председатель краевой думы Саулкрасты Нормунд Лицис.

Почему в торону городка образовалась такая пробка? Потому что кроме желающих отдохнуть у моря, направились в Саулкрасты и дачники - в крае двенадцать дачных поселков.

"Так каждой весной происходит - люди приезжают осмотреть свою собственность, заезжают в магазин, чтобы что-то купить для весенних ремонтов", - говорит Лицис. С учетом того, что ситуация может стать неконтролируемой, самоуправление решило в срочном порядке решать, как ограничить наплыв людей.

Предложение полностью закрыть приморский город пока что осталось без поддержки.

Въезд в город осложнят дорожные знаки, будут закрыты автостоянки и улицы, на которых люди обычно паркуют свои машины. В городе усилят патруль муниципальной полиции. На данный момент в Саулкрасты нет ни одного зарегистрированного случая Covid-19.

Тихий Цесис

Гостям не рады и другие самоуправления, которые до сих пор всячески развивали туризм. Закрыты смотровые башни, площадки, качели, стадионы, уличные тренажеры, сувенирные лавки и библиотеки. Самоуправления были обеспокоены возможным напряжением ввиду ухудшения социально-экономической ситуации, и предприятия, которые не смогут претендовать на государственную поддержку, отправятся за помощью к самоуправлению.

Цесис действовал решительно - популярные туристические объекты закрыли в первый же день режима чрезвычайно.

"Мы не хотим увеличивать число заболевших, к чему может привести наплыв людей", - говорит представитель краевой думы Цесиса Карлис Потс.

На данный момент в городе проблема с жителями, которые вопреки всему продолжают собираться. В краев пять зарегистрированных случаев Covid-19. Дума приняла решение, что на стадионе можно заниматься только в индивидуальном порядке, а люди продолжали играть в футбол как обычно. Прибывших на место муниципальных полицейских начали упрекать в поднятии паники и ограничении личной свободы.

Что касается вернувшихся латвийцев на репатриационных рейсах, то их выделены помещения для самоизоляции и еда. Дума решит о поддержке детей из малообеспеченных и нуждающихся семей. Самоуправление Кокнесе уже приняло решение о поддержке - каждый рабочий день школьники из таких семей будут получать 1,50 евро.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Павилосту сбежали рижане. Апе боится тех, кто работает в Эстонии

Наплыв людей на минувших выходных наблюдался и в Павилосте. Глава краевой думы Улдис Кристапсонс сказал, что в городке было много "чужаков". В Павилосте Covid-19 пока нет, ближайшие затронутые места - Гробиня и Айзпуте. Как и в других местах, в Павилосте проблемы доставляют репатрианты, которые не соблюдают режим самоизоляции.

"Рижане, у которых в Павилосте есть летние домики, сбежали сюда. Они бегут от Риги, а мы от них", - говорит Кристапсонс.

Зарегистрированных случаев Covid-19 нет и в Апе, крае, который граничит с Эстонией. Однако, есть сотни людей, которые вернулись из-за границы. Глава краевой думы Янис Либертс говорит, что скоро они, которые ранее не платили социальный налог, скоро могут остаться без средств к существованию. Также жителей Апе тревожат 115 человек, которые работают в Эстонии, на предприятии в 20 километрах от края - однако, по словам председателя думы, состояние здоровья этих людей регулярно проверяют.

Магазин Alco 1000, в который так любили приезжать эстонцы работает, но посетителей там почти нет.