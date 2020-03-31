Министр рассказала о состоянии трех тяжелых пациентов с Covid-19

Также Винькеле сообщила, что в понедельник один из заболевших был выписан из региональной больницы - ему назначили лечение на дому.

По мнению главы Минздрава, последние данные по Covid-19 показывают, что в Латвии прирост пациентов не стремительный, пологий. "Хорошая новость в том, что число пациентов растет медленно - фактически не меняется. До сих пор госпитализированы 27 человек", - сказала министр.

По состоянию на 31 марта в Латвии официально зарегистрировано 398 случаев Covid-19.

Как уже сообщал RUS.TVNET, трое заболевших Covid-19 в тяжелом состоянии находятся в одном из отделений Рижской Восточной клинической университетской больницы.