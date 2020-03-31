Министр рассказала о состоянии трех тяжелых пациентов с Covid-19

Состояние трех госпитализированных в тяжелом состоянии пациентов с Covid-19 стабилизировалось, сообщила глава Минздрава Илзе Винькеле после заседания правительства.
Также Винькеле сообщила, что в понедельник один из заболевших был выписан из региональной больницы - ему назначили лечение на дому.
По мнению главы Минздрава, последние данные по Covid-19 показывают, что в Латвии прирост пациентов не стремительный, пологий. "Хорошая новость в том, что число пациентов растет медленно - фактически не меняется. До сих пор госпитализированы 27 человек", - сказала министр.
По состоянию на 31 марта в Латвии официально зарегистрировано 398 случаев Covid-19.
Как уже сообщал RUS.TVNET, трое заболевших Covid-19 в тяжелом состоянии находятся в одном из отделений Рижской Восточной клинической университетской больницы.
В интервью Латвийскому телевидению представитель больницы Илга Намниеце рассказала, что два пациента старше 50 лет, у них двустороннее воспаление легких. Третьему пациенту - больше 90 лет, и у него ряд хронических заболеваний. Все трое заболевших - из группы риска. Для их лечения используется различная аппаратура.