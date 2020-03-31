Продление режима ЧС на три месяца: вопрос решат на следующей неделе

Она добавила, что такой подход поддерживает и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Учитывая, что латвийцы вернулись из стран, где уровень заражения выше, "нам нужно считать дважды по две недели, в течение которых мы можем ждать вспышки заболевания", сказала министр.

Закон о чрезвычайных положениях предусматривает сейчас одно продление на три месяца, и, по мнению Винькеле, это и нужно сделать.

Министр подчеркнула, что в случае улучшения ситуации в стране правительство имеет право отменить чрезвычайное положение в любой момент.

Напомним, состояние трех госпитализированных в тяжелом состоянии пациентов с Covid-19 стабилизировалось, сообщила глава Минздрава Илзе Винькеле.

Также Винькеле сообщила, что в понедельник один из заболевших пациентов был выписан из региональной больнице - ему назначили лечение на дому.

По мнению главы Минздрава, последние данные по Covid-19 показывают, что в Латвии прирост пациентов не стремительный, пологий. "Хорошая новость в том, что число пациентов растет медленно - фактически не меняется. До сих пор госпитализированы 27 человек", - сказала министр.