Погоня на Маскачке: пьяный водитель пытался сбежать даже с тремя пробитыми колесами

"Днем, патрулируя в Московском форштадте, один из патрулей заметил едущую навстречу машину без включенного ближнего света и переднего номера. Проезжая мимо, водитель заметил, что полицейские обратили на него внимание, и резко свернул. Сотрудники полиции незамедлительно начали следовать за ним и попросили остановиться. Водитель проигнорировал распоряжение полиции и начал бегство", - рассказал передаче Degpunktā телеканала TV3 представитель латгальского управления муниципальной полиции Риги Гунтис Берзиньш.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Водитель искал спасение на улице Краста, однако и там ему не удалось оторваться от преследователей, после чего мужчина решил вернуться на узкие улочки Маскачки.

"После недолгой погони по улице Краста водитель свернул с главной дороги, проехал мимо торгового центра Mols, доехал до улицы Гребенщикова, и, двигаясь обратно к Mols, не справился с управлением, въехал в зеленые насаждения, где пробил три колеса автомобиля. Однако и в таком состоянии водитель продолжил бегство. Однако уже на улице тома он столкнулся с еще одним препятствием, в результате чего повредил картер и из двигателя начало вытекать масло", - рассказал Берзиньш.

Затем водитель попытался сбежать от полиции пешком, однако неподалеку от автомобиля его поймали и надели наручники.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Позднее в центре экспертиз у него было констатировано около двух промилле алкоголя.

Кодекс административных нарушений предусматривает: если у водителя констатировано опьянение выше 1,5 промилле, ему грозит административный арест до 10-15 суток, денежный штраф до 1400 евро и лишение прав на четыре года. В этом случае, вероятно, водитель потеряет и машину, так как есть сомнения в том, что чинить ее есть смысл.

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