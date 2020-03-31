Covid-19 констатирован у диспетчеров NMPD: думая, что болеют ангиной, они ходили на работу

Две женщины-диспетчеры были на работе с температурой, они были уверены, что больны ангиной. Позднее оказалось, что у них положительные анализы на Covid-19, сообщает Panorāma.

Во вторник стало известно, что заражены уже 11 работников Центра оперативного управления, другие же ждут результатов анализов.

Как сообщает LTV, во время, когда работницы уже были заражены, прошла вечеринка в связи с проводом одной из сотрудниц службы на пенсию.

В свою очередь, глава NMPD Лиене Ципуле опровергла информацию, что случаи заражения произошли на вечеринке, так как первый заболевший в тот день не работал и не посещал мероприятие.

После того, как у работников Центра оперативного управления был выявлен Covid-19, был усилен диспетчерский центр в Даугавпилсе, сообщила представитель NMPD Илзе Букша.

Также Букша рассказала, что у нескольких бригад NMPD в Резекне, которым сделали тесты в связи со случаями Covid-19 в местной больнице, они показали отрицательный результат.

Она также пояснила, что предоставленная на прошлой неделе информация о зараженном водителе службы неточна, так как водитель работает не в NMPD, а в частном предприятии, обеспечивающем неотложную помощь.

Напомним, в Латвии Covid-19 заразились уже минимум 26 медработников, сообщил эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Специалист пояснил, что заболевание констатировано минимум у 26 работающих в сфере здравоохранения, среди которых как администраторы, так и медсестры и врачи, а также водители, сообщает агентство LETA.

Случаи заболевания нередко констатируются у нескольких сотрудников одного медучреждения или медицинских специалистов, представляющих одну сферу и встречавшихся на одном мероприятии.

Ранее было известно, что зараженные Covid-19 работали в больнице им. Страдиня, в Резекненской больнице, Службе неотложной медицинской помощи и в нескольких зубоврачебных клиниках.

По мнению главы Минздрава, последние данные по Covid-19 показывают, что в Латвии прирост пациентов не стремительный, пологий.

"Хорошая новость в том, что число пациентов растет медленно - фактически не меняется. До сих пор госпитализированы 27 человек", - сказала министр.

По состоянию на 31 марта в Латвии официально зарегистрировано 398 случаев Covid-19.