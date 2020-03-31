Covid-19: Польша вводит еще более строгие ограничения

"С каждый безответственным, ненужным выходом из дома пандемия будет длиться дольше. (..) Нам необходимо строго соблюдать правила социального дистанцирования", - заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Чтобы ограничить сборища подростков, в дальнейшем дети и подростки в возрасте до 18 лет могут покидать дом только в сопровождении взрослых.

Закрыты салоны красоты, тату-салоны, парки, пляжи и большая часть гостиниц, не будут доступны системы городских велосипедов.

В продуктовых магазинах и аптеках одновременно смогут находиться до трех человек на одну кассу.

С 10 часов утра до полудня могут закупаться только пожилые люди.

Новые ограничения вступят в силу в среду и будут в силе минимум две недели.

На данный момент в Польше Covid-19 заражены 2132 человека, 31 из которых умерли.