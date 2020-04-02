В Эстонии Covid-19 заболели работники Maxima

Maxima предлагает работникам возможность немедленно тестироваться при симптомах заболевания, сообщили BNS в компании. Все результаты были до сих пор негативными, но среди поступивших в среду анализов в четверг было выявлено два позитивных случая.

Пярнуский магазин Maxima продолжит работу, поскольку инфицированный работник не контактировал с другими работниками и клиентами более двух недель. Считается, что именно столько длится инкубационный период заболевания, сказал исполнительный директор Maxima в Эстонии Эдвинас Волкас.

Всех работавших в этом же магазине людей проверят на коронавирус, в магазине проведут дополнительную дезинфекцию.

Поскольку работник с коронавирусом из Maxima на Нымме теэ контактировал с коллегами в течение периода менее двух недель, в четверг магазин закрывается на день, в нем проведут дезинфекцию, а всех работников проверят на коронавирус.