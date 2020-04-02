Чт, 2.04.2020
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В Эстонии Covid-19 заболели работники Maxima

Открытие магазина Maxima в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: Maxima Eesti OÜ

Среди направленных на тестирование работников сети розничной торговли Maxima в Эстонии выявлено два зараженных коронавирусом - один работал в пярнуском магазине Maxima, второй в магазине на ул. Нымме теэ в Таллине.

Maxima предлагает работникам возможность немедленно тестироваться при симптомах заболевания, сообщили BNS в компании. Все результаты были до сих пор негативными, но среди поступивших в среду анализов в четверг было выявлено два позитивных случая.

Пярнуский магазин Maxima продолжит работу, поскольку инфицированный работник не контактировал с другими работниками и клиентами более двух недель. Считается, что именно столько длится инкубационный период заболевания, сказал исполнительный директор Maxima в Эстонии Эдвинас Волкас.

Всех работавших в этом же магазине людей проверят на коронавирус, в магазине проведут дополнительную дезинфекцию.

Поскольку работник с коронавирусом из Maxima на Нымме теэ контактировал с коллегами в течение периода менее двух недель, в четверг магазин закрывается на день, в нем проведут дезинфекцию, а всех работников проверят на коронавирус.

Работникам позволят оставаться дома до следующего дополнительного теста. Через неделю все работники должны будут повторно протестироваться на коронавирус.

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