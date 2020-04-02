Чт, 2.04.2020
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Министры поддержали возможность продлевать режим ЧС несколько раз

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Правительство в четверг на внеочередном заседании поддержало поправки к закону "О чрезвычайной ситуации и исключительном положении", предусматривающие, что правительство имеет право несколько раз принимать решения о продлении режима чрезвычайной ситуации.

Ранее закон предусматривал, что у правительства есть право один раз продлить объявленное чрезвычайное положение на срок не дольше трех месяцев.

Окончательное решение по поправкам примет Сейм.

В настоящее время чрезвычайное положение с целью ограничения распространения болезни Covid-19 объявлено в Латвии до 14 апреля.

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