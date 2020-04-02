Министры поддержали возможность продлевать режим ЧС несколько раз

Ранее закон предусматривал, что у правительства есть право один раз продлить объявленное чрезвычайное положение на срок не дольше трех месяцев.

Окончательное решение по поправкам примет Сейм.

В настоящее время чрезвычайное положение с целью ограничения распространения болезни Covid-19 объявлено в Латвии до 14 апреля.