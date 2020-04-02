Министры поддержали возможность продлевать режим ЧС несколько раз

Правительство в четверг на внеочередном заседании поддержало поправки к закону "О чрезвычайной ситуации и исключительном положении", предусматривающие, что правительство имеет право несколько раз принимать решения о продлении режима чрезвычайной ситуации.
Ранее закон предусматривал, что у правительства есть право один раз продлить объявленное чрезвычайное положение на срок не дольше трех месяцев.
Окончательное решение по поправкам примет Сейм.
В настоящее время чрезвычайное положение с целью ограничения распространения болезни Covid-19 объявлено в Латвии до 14 апреля.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!