Covid-19 зарегистрирован в новом регионе Латвии

1 апреля новые случаи заражения коронавирусом Covid-19 были зарегистрированы в Балдонском и Валкском краях.

На данный момент большее количество зараженных Covid-19 находится в Риге - от 101 до 250 человек. Количество зараженных в Юрмале составляет от 21 до 50, в Елгаве - от 11 до 20. В Озолниеках, Бабите, Кекаве, Саласпилсе, Гаркалне и Огре количество заболевших составляет от шести до 10 человек.

По данным SPKC, больше всего инфицированных в Латвии - в возрастной группе от 30 до 39 лет.

Как сообщалось ранее, 2 апреля в Латвии подтверждено еще 12 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 458 человек.

При это Латвия остается одной из немногих европейских стран, где не зарегистрированы случаи смерти от Covid-19.

Также летальные исходы пока не зарегистрированы на Мальте, в Лихтенштейне и Монако. В этом списке есть и Беларусь, однако другие источники указывают, что в этой стране 31 марта зарегистрирован первый умерший от Covid-19.

Ранее сообщалось о смерти от Covid-19 латвийца, проживавшего в Великобритании.