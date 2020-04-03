Свидания через шлагбаум, или Пандемия не помеха, когда такая любовь!

По информации издания, пара познакомилась два года назад, и уже почти год они проводят каждый день вместе. До вспышки вируса пожилые люди также путешествовали вдвоем и собираются продолжить совместные поездки, когда эпидемия закончится.

Датско-немецкая граница была закрыта две недели назад из-за вспышки коронавируса. Сейчас в Германии 63 тысячи подтвержденных случаев заражения, а в Дании - чуть больше 2,5 тысячи.

Хотя обе страны входят в ЕС и Шенгенскую зону, пограничный контроль внутри этих зон был временно восстановлен. Но даже пандемия - не помеха для этой пары.

Пожилые датчанка и немец стали местными знаменитостями после того, как их увидел мэр приграничного датского города, проезжавший мимо на велосипеде.

Расмуссен живет в датском Галлехусе и ездит до границы на машине, а Хансен добирается из немецкого Зюдерлюгума на велосипеде.

Хансен может пропустить стопку шнапса во время их встречи, а его дама сердца предпочитает кофе. "В конце концов, мне машину вести",

- отметила женщина в интервью датской газете Der Nordschleswiger.