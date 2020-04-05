Великобритания рассматривает введение еще более строгих правил дистанцирования

С наступлением теплой погоды появились опасения, что люди начнут активнее посещать парки и другие места активного отдыха на свежем воздухе, что увеличит риск распространения коронавируса.

Чтобы ограничить распространение вируса, правительство Великобритании 23 марта объявило трехнедельное чрезвычайное положение, прекратив работу всех "неважных" магазинов и остановив предоставление "неважных" услуг, а также запретив любые собрания, которыми считается встреча трех или более лиц.

Советник правительства, британский историк, писатель и журналист, профессор истории в Гарвардском университете и старший научный сотрудник Оксфордского университета, Гуверовского института и Стэнфордского университета Нил Фергюсон в субботу заявил, что правительство, скорее всего, не отменит введенные ограничения до конца мая.

Хэнкок, у которого подтверждено заражение новым коронавирусом, рассказал телеканалу Sky News, что принятие солнечных ванн идет в противоречие с правилами, и все, кто это делают, подвергают риску свои жизни.

Позднее министр в интервью ВВС сказал, что большинство людей соблюдает правила и покидает свои дома только затем, чтобы сходить в магазин, аптеку или на работу, если нет возможности работать из дома. Один раз в день разрешено покидать дом, чтобы заняться спортом на свежем воздухе. Однако есть часть общества, которая эти ограничения не соблюдает.

"Правда такова, что чем больше людей выйдет из дома, тем больше распространится вирус", - указал Хэнкок.

Министр отметил, что не хочет запрещать занятия спортом на свежем воздухе, но если люди не будут соблюдать правила и ограничения социального дистанцирования, относящиеся к нахождению вне дома, правительству придется действовать.

Хэнкок отметил, что то, когда отменят ограничения, зависит от поведения людей.