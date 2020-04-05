Оппозиция опасается, что Россия пытается скрыть истинные данные Covid-19

Главный редактор The Insider: После кризиса вируса Россию ждет революция

Полиция и спецслужбы следят и на этой неделе уже многократно задерживали приближенного к Алексею Навальному лидера профсоюза медиков. Она бьет тревогу, что Кремль скрывает информацию. Более того, медработники со всех регионов страны чрезвычайно плохо подготовлены к борьбе с инфекцией.

Анастасия Васильева - председатель российского профсоюза врачей "Альянс врачей"". Она была лечащим врачом Алексея Навального, когда в прошлом году он отравился. Отравился он веществом неизвестного происхождения.

Она объехала регионы России, встречалась с медиками и на своем канале в Youtube рассказывает, насколько плохо состояние в больницах и поликлиниках. И с каким устаревшим оборудованием работают медики. Как пациентам региональных больниц приходится лежать на матрасах, которые лечебные учреждения получили из тюрем.

Так же как и Навальный, Васильева очень быстро попала в поле зрения стражей порядка. Особенно в последние недели. Руководитель профсоюза винит учреждение в сокрытии истинного количества заболевших и умерших.

Это подтверждают медики в регионах. Кроме того, медперсонал не обеспечен соответствующими индивидуальными средствами защиты. Их дефицит угрожает медикам, их семьям и пациентам.

В пятницу лидера профсоюза "Альянс врачей" вместе с группой иностранных журналистов на шоссе снова задержали силы безопасности. Ее обвинили в несоблюдении самоизоляции.

Активистку отвезли в полицейский участок, где силой доставили во внутренние помещения для составления протокола.

Колонну из четырех машин остановили, чтобы еще раз напомнить о том, что нужно сидеть дома. Но во время проверки документов оказалось, что Васильева не взяла с собой паспорт. И еще устроила скандал у полицейского участка, куда путешественников попросили явиться, чтобы составить протокол.

В регионах России уже началось бегство губернаторов

В четверг с должности ушли руководители Архангельской, Ненецкой автономной областей и Республики Коми.

В пятницу за ними последовал губернатор Камчатского края.

Государство по-прежнему не способно выступить с планом поддержки экономики

Уже сейчас режим простоя убивает бизнес, особенно маленькие и средние предприятия - предприниматели просто не могут выжить в таком режиме длительное время.

С кризисом коронавируса и последовавшей за этим остановкой экономики плюс драматическим падением цен на нефть выросли бедность людей и недовольство путинской реформой конституции. Эта комбинация может быть взрывоопасной как коктейль Молотова.

Это в разговоре с Nekā personīga прогнозирует один из активных оппозиционеров Путина, главный редактор интернет-издания The Insaider Роман Доброхотов. По его мнению, когда люди смогут выйти на улицы, Россию может ждать небывалая доселе волна протестов.