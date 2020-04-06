Пн, 6.04.2020
Если говорим о реальных сценариях смены власти, то это что-то подобное Евромайдану. Это - когда сотни тысяч людей выходят на улицы и не уходят. Это единственный сценарий, как Путин может потерять власть. Роман Доброхотов, главный редактор The Insaider

В Литве умер 14-й пациент с Covid-19
Всего заболевших - 843

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ФОТО: YARA NARDI / REUTERS

В понедельник в Литве, в Панявежской Республиканской больнице скончался инфицированный коронавирусом человек. Это четырнадцатый смертельный случай в Литве с этим вирусом, сообщило Министерство здравоохранения.  

Пациент входил в группу риска.  В минувшие выходные дни в Литве скончались четыре заболевшие Covid-19 человека

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Литве выявлены еще 32 случая коронавируса, общее количество зараженных выросло до 843. 

С целью замедления распространения коронавируса в Литве объявлен карантин. Во время карантина людей призывают максимально избегать скоплений людей, при возможности работать удаленно, общаясь с людьми держать дистанцию, удалять особое внимание гигиене рук и поверхностей. ​

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