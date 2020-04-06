В Литве умер 14-й пациент с Covid-19
В понедельник в Литве, в Панявежской Республиканской больнице скончался инфицированный коронавирусом человек. Это четырнадцатый смертельный случай в Литве с этим вирусом, сообщило Министерство здравоохранения.
Пациент входил в группу риска. В минувшие выходные дни в Литве скончались четыре заболевшие Covid-19 человека.
По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Литве выявлены еще 32 случая коронавируса, общее количество зараженных выросло до 843.
С целью замедления распространения коронавируса в Литве объявлен карантин. Во время карантина людей призывают максимально избегать скоплений людей, при возможности работать удаленно, общаясь с людьми держать дистанцию, удалять особое внимание гигиене рук и поверхностей.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!