В Литве умер 14-й пациент с Covid-19

Пациент входил в группу риска. В минувшие выходные дни в Литве скончались четыре заболевшие Covid-19 человека.

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Литве выявлены еще 32 случая коронавируса, общее количество зараженных выросло до 843.

С целью замедления распространения коронавируса в Литве объявлен карантин. Во время карантина людей призывают максимально избегать скоплений людей, при возможности работать удаленно, общаясь с людьми держать дистанцию, удалять особое внимание гигиене рук и поверхностей. ​