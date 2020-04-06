Профессор Данилан: "Категорично! Яйца - хороший продукт"

Куриные яйца - вкусный и ценный продукт - сомнений в этом нет, но многих тревожит большое содержание холестерина в яйцах. Стоит ли отказываться от яиц, если уровень холестерина в крови повышен, TVNET спросил у гастроэнтеролога, профессора Рижского университета им. Страдиня Анатолия Данилана.
Холестерин концентрируется в яичном желтке, поэтому, если у человека и так повышен холестерин, от желтка в больших количествах стоит воздерживаться, рекомендует профессор. Однако! Все не так просто.
Гастроэнтеролог ссылается на длительные сравнительные исследования. Исследовались две группы людей - в одной были те, кто яйца не употребляет вообще, а во второй те, кто ели по три яйца в день и больше.
Результаты показали, что у тех, кто годами употреблял яйца, не образовывался склероз кровеносных сосудов и другие болезни, связанные с повышенным холестерином.
"Оказывается, яйца - полезный продукт", - отмечает Анатолий Данилан. У немногих людей они вызывают аллергию. "У аллергии есть явные признаки - не так, что забурлит живот, если на Пасху съесть пару яиц". Если яйца нравятся, их можно есть хоть по три в день. "12 - это уже много", - смеется профессор.