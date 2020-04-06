Эпидемиологи сообщили, сколько латвийцев выздоровели от Covid-19

Выздоровление от Covid-19 на данный момент подтверждено в Латвии у 16 человек, сообщил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Пациенты, у которых был лабораторно подтвержден Covid-19, могут прекратить карантин только с разрешения врача. Человек считается выздоровевшим, если у него отсутствуют симптомы, а тесты дважды дали отрицательный результат.
Из 75 исследованных пациентов у 16 оба повторных теста оказались негативными. 29 человек прошли один тест, результат которого был отрицательным, но для подтверждения выздоровления от Covid-19 его нужно сделать второй раз.
Как пояснил Перевощиков, чтобы человек вернулся к повседневной жизни, мало исчезновения симптомов, так как такой пациент все еще может выделять вирус.
В 30 случаях после исчезновения симптомов тесты на Covid-19 все еще показали положительный результат.
В 111 случаях заболевания Covid-19 после констатации вируса прошло более 14 дней.
Это означает, что 36 пациентам еще не сделаны повторные тесты. Причин может быть две - у человека сохраняются симптомы болезни либо семейный врач пока не организовал повторный тест.
В поле зрения SPKC находятся около 2500 контактных лиц, то есть тех, кто общался с инфицированными.
В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у девяти латвийцев. Таким образом, по состоянию на 6 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 542. Госпитализированы 44 человека, 39 - в состоянии средней тяжести, пятеро - в тяжелом.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!