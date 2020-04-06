Пн, 6.04.2020
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Эпидемиологи сообщили, сколько латвийцев выздоровели от Covid-19

Пассажиры. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Выздоровление от Covid-19 на данный момент подтверждено в Латвии у 16 человек, сообщил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков. 

Пациенты, у которых был лабораторно подтвержден Covid-19, могут прекратить карантин только с разрешения врача. Человек считается выздоровевшим, если у него отсутствуют симптомы, а тесты дважды дали отрицательный результат.

Из 75 исследованных пациентов у 16 оба повторных теста оказались негативными. 29 человек прошли один тест, результат которого был отрицательным, но для подтверждения выздоровления от Covid-19 его нужно сделать второй раз.

Как пояснил Перевощиков, чтобы человек вернулся к повседневной жизни, мало исчезновения симптомов, так как такой пациент все еще может выделять вирус.

В 30 случаях после исчезновения симптомов тесты на Covid-19 все еще показали положительный результат.

В 111 случаях заболевания Covid-19 после констатации вируса прошло более 14 дней.

Это означает, что 36 пациентам еще не сделаны повторные тесты. Причин может быть две - у человека сохраняются симптомы болезни либо семейный врач пока не организовал повторный тест.

В поле зрения SPKC  находятся около 2500 контактных лиц, то есть тех, кто общался с инфицированными. 

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у девяти латвийцев. Таким образом, по состоянию на 6 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 542. Госпитализированы 44 человека, 39 - в состоянии средней тяжести, пятеро - в тяжелом. 

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