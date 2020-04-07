Аэропорт "Рига" планирует уволить около 500 работников

В связи с объявленным в Латвии чрезвычайным положением и практически полной приостановкой экономической деятельности Рижский аэропорт вынужден начать консультации с профсоюзами о коллективных увольнениях.

В Рижском аэропорту в настоящее время работают 1200 человек.

"После тщательного анализа всех затрат и введения беспрецедентных мер экономии, сокращения запланированных инвестиций на 85% и хозяйственных расходов на 60%, а также анализа прогнозов восстановления авиационного сектора после кризиса аэропорт вынужден принять тяжелое решение о значительном сокращении персонала, которое может затронуть около 500 работников аэропорта ", - сообщила Карните.

Авиакомпании, работающие в Рижском аэропорту, уже проинформировали аэропорт о том, что в ближайшие месяцы планируют отменить большую часть рейсов, в том числе национальная авиакомпания airBaltic в период с 15 апреля по 31 октября отменит около 50% запланированных полетов.

Несмотря на то, что на аэропорт, являющийся государственным обществом капитала, не распространяются меры государственной поддержки по предоставлению пособий за простой, успешная хозяйственная деятельность предыдущих лет и накопленные резервы дали компании возможность сохранить рабочие места для всех работников до планируемого окончания чрезвычайного положения - 14 апреля, сообщила Карните.

Руководство аэропорта в сотрудничестве с Министерством сообщения подало правительству детальные предложения о мерах государственной поддержки для сохранения работоспособности аэропорта в долгосрочной перспективе.

"В настоящее время влияние Covid-19 сильнее, чем возможности предприятия. Прогнозы показывают, что влияние кризиса продлится не дни и недели, а месяцы и годы.

Еще месяц назад Рижский аэропорт был ведущей балтийской авиационной компанией с амбициозными планами развития, а сегодня мы уже не боремся за лидерство и лучшие показатели - мы боремся за выживание.

Даже по самым оптимистичным прогнозам только к концу 2021 года объемы работы аэропорта смогут достичь 80% показателей прошлого года. Поэтому руководство аэропорта вынуждено принять самое сложное решение и начать с профсоюзами, представляющими интересы сотрудников аэропорта, консультации о коллективных увольнениях", - заявило правление аэропорта.

Увольнения затронут все структурные подразделения аэропорта и будут проводиться с учетом профессионализма и эффективности работы конкретных работников.

Планируется, что процесс коллективных увольнений завершится 1 июня. До тех пор все сотрудники аэропорта будут продолжать получать зарплаты.

Руководство аэропорта подчеркивает, что любой сотрудник аэропорта, которого затронут увольнения, сможет вновь претендовать на работу в аэропорту, как только экономика, авиационная отрасль и предприятие восстановятся.

Галерея: Опустевший аэропорт "Рига"