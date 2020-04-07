Проверки СГД: В Латвии работодатель попросил работника "поделиться" пособием по простою

Для того, чтобы снизить негативное влияние Covid-19 на латвийское народное хозяйство, Кабинет министров поддержал законопроект о мерах поддержки предприятий во время кризиса - работники простаивающих предприятий могут получить компенсацию до 75% зарплаты, но не более 700 евро в месяц.

Одновременно с этим СГД контролирует предприятия, работникам которых выплачиваются пособия по простою.

Это делается для того, чтобы проверить, действительно ли выплаты экономически обоснованы.

Так со 2 по 5 апреля СГД провела проверки на 105 предприятиях, были проверены 250 зарегистрированных адресов компаний. В двух случаях СГД констатировала возможный риск того, что лица, которым выплачивается налог по простою, находятся на рабочем месте и работают в компании.

Министерство финансов напоминает, что за предоставление неправдивой информации СГД для получения пособия по простою, грозит денежный штраф в размере 1500 евро для физического лица или члена правления. Также за это члену правления могут запретить занимать определенные должности в коммерческих компаниях.

На данный момент СГД пока не применила штрафные санкции из-за необоснованного получения пособия по простою ни к одному предприятию. В настоящий момент проходит проверка фактов. Однако уже сейчас у СГД есть информация об одном случае, когда работник пожелал вернуть уже выплаченное пособие.

"Мы знаем о случаях, когда человек отработал полный год, и только сейчас выяснилось, что он был трудоустроен нелегально, или работник получил пособие по простою меньше, чем ожидал, потому что часть зарплаты выплачивалась в конверте", - объяснили в Министерстве финансов.

Кроме того, известно о случаях, когда работодатель просил своего работника "поделиться" с ним пособием по простою.