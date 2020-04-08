Новый министр экономики рассказал о влиянии Covid-19 на экспорт

Он добавил, что в ближайшие дни должна появиться большая ясность относительно влияния введенных для ограничения распространения Covid-19 мер на экономику.

Витенбергс подчеркнул, что некоторые страны уже начали смягчать меры, предпринятые для ограничения распространения коронавируса, и Латвия не должна пропустить этот момент.

Как сообщалось, 2 апреля парламент утвердил в должности министра экономики Яниса Витенбергса, который прежде руководил комиссией Сейма по народному хозяйству.