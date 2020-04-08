Новый министр экономики рассказал о влиянии Covid-19 на экспорт

Объем экспорта латвийских товаров, возможно, уменьшился уже на 20%, заявил министр экономики Янис Витенбергс в среду в интервью передаче телеканала TV3 900 sekundes.
Он добавил, что в ближайшие дни должна появиться большая ясность относительно влияния введенных для ограничения распространения Covid-19 мер на экономику.
Витенбергс подчеркнул, что некоторые страны уже начали смягчать меры, предпринятые для ограничения распространения коронавируса, и Латвия не должна пропустить этот момент.
Как сообщалось, 2 апреля парламент утвердил в должности министра экономики Яниса Витенбергса, который прежде руководил комиссией Сейма по народному хозяйству.
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