Годовой рост цен на жилье в Латвии - самый высокий среди стран Балтии

В Латвии за год жилье подорожало на 9,4%, в Эстонии - на 8,2%. Самым низким прирост цен был в Литве - 6,5%.

В целом по ЕС цены на жилье за год повысились на 4,7%, за квартал - на 0,8%.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что пока еще невозможно сделать выводы о влиянии последствий пандемии Covid-19 на рынок недвижимости, однако в случае затягивания кризиса цены на аренду могут пойти вниз. Представитель компании Rent in Riga Дайнис Сперга ранее отмечал, пока колебания цен на аренду жилья отвечают сезонной норме, которая наблюдалась двумя месяцами ранее — в январе и феврале.