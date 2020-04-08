Годовой рост цен на жилье в Латвии - самый высокий среди стран Балтии

Годовой рост цен на жилье в четвертом квартале прошлого года в Латвии был самым высоким среди стран Балтии, свидетельствуют данные Eurostаt.
В Латвии за год жилье подорожало на 9,4%, в Эстонии - на 8,2%. Самым низким прирост цен был в Литве - 6,5%.
В целом по ЕС цены на жилье за год повысились на 4,7%, за квартал - на 0,8%.
Ранее RUS.TVNET сообщал, что пока еще невозможно сделать выводы о влиянии последствий пандемии Covid-19 на рынок недвижимости, однако в случае затягивания кризиса цены на аренду могут пойти вниз. Представитель компании Rent in Riga Дайнис Сперга ранее отмечал, пока колебания цен на аренду жилья отвечают сезонной норме, которая наблюдалась двумя месяцами ранее — в январе и феврале.
Вместе с тем на рынке уже появилось около полусотни квартир, которые предлагаются туристам на сервисах Booking.com и Airbnb.com по более низким цена. Как пояснил Сперга, владельцы этих квартир поняли, что туристов в этом году ждать не придется, поэтому уже снизили стоимость аренды. Также освободились квартиры, которые снимали иностранные сотрудники airBaltic и других предприятий.