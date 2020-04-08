Отменены мероприятия в честь 9 мая

Чрезвычайная ситуация в Латвии продлена до 12 мая, что исключает возможность массовых празднований 9 мая в столичном Парке Победы.
Мероприятие проводилось в течение 12 лет, однако, как и все остальные мероприятия, в этом году оно запрещено ввиду ограничений в рамках режима ЧС.
Организаторы мероприятий 9 мая сообщили RUS.TVNET, что разрабатывают концепцию прямого эфира в сети Facebook.
В прошлом году на празднования пришли как минимум 100 тысяч человек.
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