Отменены мероприятия в честь 9 мая

Мероприятие проводилось в течение 12 лет, однако, как и все остальные мероприятия, в этом году оно запрещено ввиду ограничений в рамках режима ЧС.

Организаторы мероприятий 9 мая сообщили RUS.TVNET, что разрабатывают концепцию прямого эфира в сети Facebook.

В прошлом году на празднования пришли как минимум 100 тысяч человек.