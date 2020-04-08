Ср, 8.04.2020
Все мои мужчины были зависимыми. Нынешний муж - алкоголик, и сейчас у меня подрастает сын - я не хочу, чтобы он повторил судьбу своей семьи, хочу, чтобы эта связь прервалась на мне. Марина, Анонимный Алкоголик
4

Отменены мероприятия в честь 9 мая

Мероприятия в Парке победы.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Чрезвычайная ситуация в Латвии продлена до 12 мая, что исключает возможность массовых празднований 9 мая в столичном Парке Победы.

Мероприятие проводилось в течение 12 лет, однако, как и все остальные мероприятия, в этом году оно запрещено ввиду ограничений в рамках режима ЧС. 

Организаторы мероприятий 9 мая сообщили RUS.TVNET, что разрабатывают концепцию прямого эфира в сети Facebook.

В прошлом году на празднования пришли как минимум 100 тысяч человек. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ