Сб, 11.04.2020
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Британцы активно ищут работу на селе. Раньше там трудились выходцы из Восточной Европы

ФОТО: EPA/Scanpix

Пока в Великобритании бушует вспышка Covid-19, британцы намного активней стали искать сезонные работы в секторе сельского хозяйства, где до этого были трудоустроены преимущественно выходцы из Восточной Европы. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за распространения Covid-19 в Великобритании многим компаниям пришлось уволить своих сотрудников, также упал спрос на услуги самозанятых лиц. 

В СМИ появилась информация информация о том, что из-за ограничений перемещения населения в деревнях может сгнить урожай - на селе не хватает рабочих рук. 

С 18 марта по 1 апреля количество просмотров вакансий о поиске рабочих для сбора фруктов среди местного населения выросло на 8000%.

Об этом сообщает портал объявлений Indeed. 

Обычно на такие вакансии откликаются соискатели из более бедный стран Восточной Европы, однако из-за Covid-19 в этом году они не смогут работать в секторе сельского хозяйства. Среди трудоустроенных в данном секторе раньше был только 1% британцев. 

Прогнозируется, что в этом году в Британии будет не хватать примерно 80 000 сельскохозяйственных работников.

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