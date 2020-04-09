Британцы активно ищут работу на селе. Раньше там трудились выходцы из Восточной Европы

Пока в Великобритании бушует вспышка Covid-19, британцы намного активней стали искать сезонные работы в секторе сельского хозяйства, где до этого были трудоустроены преимущественно выходцы из Восточной Европы. Об этом сообщает Bloomberg.
Из-за распространения Covid-19 в Великобритании многим компаниям пришлось уволить своих сотрудников, также упал спрос на услуги самозанятых лиц.
В СМИ появилась информация информация о том, что из-за ограничений перемещения населения в деревнях может сгнить урожай - на селе не хватает рабочих рук.
С 18 марта по 1 апреля количество просмотров вакансий о поиске рабочих для сбора фруктов среди местного населения выросло на 8000%.
Об этом сообщает портал объявлений Indeed.
Обычно на такие вакансии откликаются соискатели из более бедный стран Восточной Европы, однако из-за Covid-19 в этом году они не смогут работать в секторе сельского хозяйства. Среди трудоустроенных в данном секторе раньше был только 1% британцев.
Прогнозируется, что в этом году в Британии будет не хватать примерно 80 000 сельскохозяйственных работников.
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