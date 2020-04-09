Британцы активно ищут работу на селе. Раньше там трудились выходцы из Восточной Европы

Из-за распространения Covid-19 в Великобритании многим компаниям пришлось уволить своих сотрудников, также упал спрос на услуги самозанятых лиц.

В СМИ появилась информация информация о том, что из-за ограничений перемещения населения в деревнях может сгнить урожай - на селе не хватает рабочих рук.

С 18 марта по 1 апреля количество просмотров вакансий о поиске рабочих для сбора фруктов среди местного населения выросло на 8000%.

Об этом сообщает портал объявлений Indeed.

Обычно на такие вакансии откликаются соискатели из более бедный стран Восточной Европы, однако из-за Covid-19 в этом году они не смогут работать в секторе сельского хозяйства. Среди трудоустроенных в данном секторе раньше был только 1% британцев.

Прогнозируется, что в этом году в Британии будет не хватать примерно 80 000 сельскохозяйственных работников.