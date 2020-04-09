Чт, 9.04.2020
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Видео ⟩ В центре Москвы произошел взрыв в офисном здании

ФОТО: Кадр из видео

В четверг, 9 апреля, в офисном здании в центре Москвы произошел взрыв, сообщает ТАСС.

Согласно видео очевидцев, взрывом выбило стекла на девятом этаже. Возник пожар, он был быстро потушен.

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков сообщил, что в результате взрыва пострадали две женщины, одна из них в момент взрыва находилась в здании, другая — на улице, пишет "Дождь".

По словам источника "Интерфакса", в здании взорвался водонагреватель из-за "неумелых действий рабочих".

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