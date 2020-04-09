Плюс 50 евро за каждого ребенка и доплаты. Расширен круг получателей пособия за простой

Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение расширить круг получателей пособия за простой, включив в него членов правления затронутых кризисом компаний.

Кроме того, на пособия за простой смогут претендовать также получатели пенсий по старости или выслуге лет.

Работающие пенсионеры смогут получать пособие за простой, которое будет насчитываться в таком объеме, чтобы суммарный доход от пенсии и пособия за простой не превышал 700 евро.

Правительство также приняло решение о выделении работникам, получающим пособие за простой, доплаты в размере 50 евро за каждого находящегося на иждивении ребенка младше 24 лет.

Также Кабинет министров принял решение обеспечить доплаты людям, которые работают в условиях повышенного риска в связи с распространением Covid-19.

Доплаты в размере 60% от зарплаты смогут получить персоны, у которых был прямой контакт с инфицированными Covid-19. Доплаты получат также те, кто взаимодействовал с пациентами из группы риска.