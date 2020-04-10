Продажа латвийских замков и усадеб. Сколько они стоят?

ФОТО: city24.lv

Усадьба Кримулдас

Комплекс зданий усадьбы - один из самых красивых латвийских примеров построек периода классицизма. Общая площадь территории составляет 20 000 квадратных метров.

Замок находится на границе Сигулды и Кримулды.

Вы можете стать его владельцем за 2 950 000 евро.

ФОТО: city24.lv

Поместье Аизупес

Поместье Аизупес - уникальный архитектурный ансамбль эпохи классицизма, в котором помимо здания замка сохранился также весь комплекс хозяйственных зданий поместья: жилые дома, большие хлева с пандусами, винокуренный завод, ледяной погреб и другие здания.

Поместье находится в Кандавском крае, в 106 километрах от Риги и в 21 километре от Кандавы.

Цена поместья - 3 200 000 евро.

ФОТО: city24.lv

Комплекс замка Вормсатес

Замковый комплекс находится в одном из самых живописных мест Курземе. Административное расположение - край Скрунда, волость Никраце; физиогеографическое расположение - между холмистой местностью Эмбуте и долиной реки Вента.

Здание замка частично реконструировано - установлена новая крыша, восстановлены и заменены несколько сотен несущих деревянных конструкций, установлены новые деревянные окна и деревянные дубовые двери, восстановлены лестницы, на всем первом этаже сделан теплый пол, частично проведены инженерные коммуникации. Возможно выстроить мансардный этаж.

Цена - 1 200 000 евро.

ФОТО: city24.lv

Усадьба Зиемупе

Усадьба Зиемупе находится в небольшом жилом месте на берегу Балтийского моря посередине между Лиепаей и Павилоста. Этот край отличается тихой, нетронутой, богатой редкими растениями приморской природой. Имущество находится в 28 километрах от Лиепаи, 17 км от Павилоста, 200 км от Риги и 900 м от крутого берега живописного пляжа.

Помещения позволяют организовать торжество на 60 человек. Работает гостиница с 12 комфортабельными номерами, 40 спальными местами и 20 дополнительными спальными местами на мансарде. Есть также СПА-зона с бассейном и баней. Гостиница предлагает полностью оборудованную кухню и место для палатки, где можно проводить мероприятия.

Усадьбу можно приобрести за 500 000 евро.

ФОТО: city24.lv

Усадьба Вишкю

Усадьба Вишки расположена в живописном месте – на берегу озера Лукнас в Латгале. Принимая во внимание местонахождение усадьбы, площадь помещений, площадь прилегающей территории, наличие парка и общественных объектов, созданных самоуправлением, рекомендуемым направлением развития является создание лечебной спа-гостиницы, специализированного центра по уходу или аренда помещений для муниципальных/частных нужд.

Цена - 90 000 евро.

ФОТО: city24.lv

Усадьба Падуре

Усадьбу называют жемчужиной классицизма, виллой шотландского лорда в Курземе.

Усадьба сохранилась в своем первоначальном виде с очень высокой долей оригинальных деталей и интерьеров, и здание считается уникальным образцом строительного искусства второй четверти XIX века в латвийском масштабе.

С 2015 года в усадьбе происходят реставрационные работы. Все три входные двери, большие окна зала и печи были восстановлены. Конструкции, которые были в плохом состоянии были отремонтированы.

Приобретение усадьбы обойдется в 250 000 евро.