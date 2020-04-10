БудемЕдины ⟩ Любить = соблюдать дистанцию. Минздрав трогательным видео просит остаться дома

На данный момент в Латвии запрещены любые частные мероприятия, если в них принимают участие люди, которые не живут вместе. Это значит, что нельзя жарить шашлык с друзьями, ходить в гости к родственникам, присматривать за чужими детьми, сообщает Министерство здравоохранения.

Минздрав напоминает, что от Covid-19 особенно важно защитить пожилых и людей с хроническими заболеваниями, поэтому визиты к бабушкам и дедушкам нужно отложить до лучших времен.

Пример: детей нельзя отправлять в деревню на выходные, а старичкам нельзя приезжать в город присматривать за детьми.

Однако министерство не только запрещает, но пытается хоть немного, но поднять всем нам настроение в это непростое время. Впрочем, смотрите сами!

Видео: Любить = соблюдать дистанцию