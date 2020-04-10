Пт, 10.04.2020
Важно найти меры, которых можно придерживаться в течение длительного времени. Запереть людей дома надолго не получится главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл

#БудемЕдины ⟩ Любить = соблюдать дистанцию. Минздрав трогательным видео просит остаться дома

ФОТО: Кадр видео

Министерство здравоохранения напоминает, что в связи с режимом чрезвычайной ситуации на пасхальные выходные ходить в гости нельзя. На этот раз нас призывают остаться дома с помощью трогательного видео.

На данный момент в Латвии запрещены любые частные мероприятия, если в них принимают участие люди, которые не живут вместе. Это значит, что нельзя жарить шашлык с друзьями, ходить в гости к родственникам, присматривать за чужими детьми, сообщает Министерство здравоохранения.

Минздрав напоминает, что от Covid-19 особенно важно защитить пожилых и людей с хроническими заболеваниями, поэтому визиты к бабушкам и дедушкам нужно отложить до лучших времен.

Пример: детей нельзя отправлять в деревню на выходные, а старичкам нельзя приезжать в город присматривать за детьми. 

Однако министерство не только запрещает, но пытается хоть немного, но поднять всем нам настроение в это непростое время. Впрочем, смотрите сами!

Видео: Любить = соблюдать дистанцию

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