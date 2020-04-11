Южная Корея: десятки человек заболели Covid-19 заново

Южнокорейские специалисты считают, что речь идет не о повторном заражении, а о новой активации вируса в организме, передает сообщение южнокорейского центра агентство Reuters.

Ряд вирусологов и эпидемиологов уже ранее заявляли, что коронавирус может стать латентным в отдельных клетках организма, потом снова активизироваться и атаковать дыхательную систему.

Эксперты Южной Корее пытаются выяснить, вырабатывает ли организм человека антитела после "повторного" инфицирования Covid-19, которые, по мнению специалистов, не позволяют передавать вирус другим людям.

До сих пор считалось, что пациент полностью вылечился от Covid-19, если анализы, проведенные с интервалом в 24 часа, негативные.

На данный момент число новых случаев в Южной Корее сокращается. С 20 февраля в этой стране ежедневно число новых случаев не превышает 30. В общей сложности Covid-19 инфицировались более 10 500 жителей.

Во всем Covid-19 официально обнаружен у более чем 1 млн 600 тыс человек.