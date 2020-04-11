Сб, 11.04.2020
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Южная Корея: десятки человек заболели Covid-19 заново

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Южной Корее Covid-19 повторно обнаружен у 91 человека. Анализы были положительными вскоре после освобождения этих людей от карантина, сообщает южнокорейский центр профилактики и контроля заболеваний. 

Южнокорейские специалисты считают, что речь идет не о повторном заражении, а о новой активации вируса в организме, передает сообщение южнокорейского центра агентство Reuters. 

Ряд вирусологов и эпидемиологов уже ранее заявляли, что коронавирус может стать латентным в отдельных клетках организма, потом снова активизироваться и атаковать дыхательную систему. 

Эксперты Южной Корее пытаются выяснить, вырабатывает ли организм человека антитела после "повторного" инфицирования Covid-19, которые, по мнению специалистов, не позволяют передавать вирус другим людям. 

До сих пор считалось, что пациент полностью вылечился от Covid-19, если анализы, проведенные с интервалом в 24 часа, негативные.

На данный момент число новых случаев в Южной Корее сокращается. С 20 февраля в этой стране ежедневно число новых случаев не превышает 30. В общей сложности Covid-19  инфицировались более  10 500 жителей.

Во всем Covid-19 официально обнаружен у более чем 1 млн 600 тыс человек.  

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